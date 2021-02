Manutenzione straordinaria per le strade di Palese: nuovo asfalto per i tratti interessati dai lavori di Open Fiber

Manutenzione straordinaria per le strade di Palese. Interventi per cui negli scorsi giorni, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la Giunta comunale ha approvato tre progetti che rappresentano altrettanti contratti attuativi. L’appalto è un accordo quadro già siglato nei mesi scorsi, nell’ambito del quale è stata completata la progettazione degli interventi di rifacimento del manto stradale in una serie di vie nel quartiere Palese.

I lavori, per un importo complessivo di 220mila euro, inizieranno nell’arco di qualche settimana sulle seguenti strade di Palese: vico III Lepore e via D’Annunzio; via del Tamerice e 15^ traversa del Tamerice, viale dell’Eucalipto, viale dell’Oleandro, via Attilio Alto e via Domenico Fazio; complanare della strada Bitonto-Palese.Gli interventi approvati rientrano in una compensazione concordata con Open fiber.

"In base alla convenzione in essere - commenta l’assessore Galasso -, Open fiber è tenuta ad eseguire il nuovo asfalto sulla metà della larghezza della carreggiata stradale interessata dagli scavi per la fibra; questa circostanza, benché ottimale rispetto al contesto italiano (in generale il nuovo asfalto viene posato per un metro di larghezza), spesso non viene compresa dai cittadini, che non si spiegano la ragione di un rifacimento parziale. Per questo, d’accordo con l’azienda, abbiamo concordato un piano compensativo che, ferma restando la superficie complessiva del nuovo asfalto da posare, vede Open fiber procedere al rifacimento complessivo della carreggiata su alcuni tratti interessati dagli scavi e il Comune intervenire per il rifacimento dell’intera carreggiata sulle restanti strade interessate dai lavori di posa della fibra. In questo modo possiamo garantire un perfetto coordinamento tra asfalti di Open fiber e quelli comunali con strade sempre interamente riasfaltate".