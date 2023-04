Lavori sull'autostrada A14 'Bologna-Taranto': il 12 aprile chiusure notturne per le stazioni di Gioia del Colle e Mottola

Per consentire il ripristino della pavimentazione sull'autostrada A14 'Bologna-Taranto', saranno chiuse in modalità alternata, dalle 22 di mercoledì 12 aprile alle 6 di giovedì 13, le stazioni di Gioia del Colle (in entrata verso Taranto e in uscita per chi proviene da Bari) e di Mottola-Castellaneta (in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Taranto).

Per la chiusura del casello di Gioia del Colle, è consigliato l'utilizzo del percorso che prevede il passaggio dalla stazione di Acquaviva delle Fonti o di Mottola-Castellaneta. Nei periodi di chiusura del casello Mottola-Castellaneta, Autostrade suggerisce di utilizzare la viabilità esterna e ordinaria per per chi è proviene da Taranto ed è diretto a Mottola. Per chi è diretto verso Bari si consiglia di utilizzare la stazione di Gioia del Colle.