Lavori notturni per il nuovo asfalto in via Amendola: partono gli interventi sulla prima rotatoria

Cominciano questa notte i lavori per il rifacimento dell'asfalto in via Amendola: gli interventi prenderanno il via dalla prima rotatoria, all’ingresso della città per chi arriva dalla SS 100, in corrispondenza del quartiere Mungivacca. Per limitare i disagi alla circolazione, oltre a realizzare i lavori nella fascia oraria notturna, quando il traffico è molto meno intenso, si è deciso di non chiudere la strada alla circolazione ma di lavorare con un restringimento della carreggiata, tale da consentire al contempo l’esecuzione dei lavori e il transito veicolare.

L’intervento, dell'importo complessivo di circa 90mila euro, è realizzato - spiegano da Palazzo di Città - nell’ambito degli accordi quadro di manutenzione straordinaria stradale del Municipio II, e sarà possibile eseguirlo di notte grazie ad un’apertura straordinaria degli impianti di produzione di conglomerato bituminoso specificatamente ottenuta per questo lavoro. Nel dettaglio si procederà prioritariamente alla rimozione del vecchio asfalto ammalorato tramite fresatura; quindi si procederà con la stesa di una pavimentazione bituminosa costituita da un nuovo tappeto di usura di circa 4 cm di spessore, con l’obiettivo di ripristinare le corrette pendenze trasversali ottimali per il deflusso delle acque e per permettere alla rotatoria di tornare ad essere complanare e liscia in analogia a quanto realizzato nei giorni scorsi lungo l’intero tratto di via Amendola attualmente interessato dal cantiere di riqualificazione.

Gli interventi di riasfaltatura interesseranno anche i raccordi stradali della rotatoria con la SS 100, fino al confine tra il territorio di competenza comunale e quello di ANAS spa, e con via Conte Giusso, fino all’innesto della viabilità che conduce alla caserma del comando provinciale dei Vigili del fuoco.

“L’effetto finale di questi lavori - commenta Giuseppe Galasso - sarà quello di avere una strada completamente rifatta, dalla rotatoria già esistente all’altezza di Mungivacca fino all’ultima rotatoria in direzione del centro città, quella nuova all’incrocio con viale Einaudi. In questo modo resterà da sistemare solo una porzione di marciapiede intorno alla rotatoria di Mungivacca, per il quale contiamo di realizzare un intervento di rifacimento ad hoc nel mese di settembre. Le lavorazioni si svolgeranno solo nella fascia oraria dalle 22 alle 6 a partire da oggi e andranno avanti fino a venerdì notte, per quattro notti al massimo. Quest’ultimo intervento di manutenzione straordinaria della viabilità prossima al tratto di via Amendola interessato dall’adeguamento, è stato volutamente programmato per ultimo, non appena conclusosi il transito dei mezzi più pesanti che hanno caratterizzato la riqualificazione e l’allargamento di un chilometro di lunghezza di via Amendola”.