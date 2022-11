Lavori nel nuovo 'Parco Maugeri', Decaro pianta il primo albero: "Ci tenevo a farlo io, per ricordare Maria"

"Oggi è la giornata dedicata al ricordo di chi non c’è più. Ho voluto ricordare Maria Maugeri e il suo impegno per Bari con le prime piantumazioni dei 110 nuovi alberi che popoleranno il nuovo spazio verde che sta nascendo sull'ex gasometro, un sito inquinato della città che è stato bonificato". Con queste parole, pubblicate tramite un post sulla sua pagina facebook, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha annunciato l'inizio dei lavori per la realizzazione del 'Parco Maugeri' dedicato all'ambientalista e politica barese scomparsa sei anni fa.

I lavori termineranno entro quest'anno - precisa il sindaco nel video a corredo del suo post - è uno spazio che riapriremo entro i primi giorni dell'anno prossimo". Il parco sorgerà in via Mazzini, nel quartiere Libertà, e avrà un'estensione di 16.500 metri quadri complessivi, di cui 10.000 saranno destinati ad aree completamente verdi.

"Questa è una promessa che ho fatto a Maria e ai bambini del Libertà - conclude Decaro su facebook - che presto qui potranno giocare e divertirsi".