Conclusa la potatura di 100 oleandri in corso Sonnino: "Lamentele da parte dei commercianti"

Conclusi a Madonnella i lavori di potatuta degli oleandri: gli interventi, come comunicato dal presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, hanno riguardato circa 100 alberi in corso Sidney Sonnino. Si è così ridato "decoro e ordine a questa parte del quartiere, dove i rami di queste meravigliose piante entravano fastidiosamente sui balconi più bassi oppure occultavano le insegne delle numerose attività del corso" spiega Leonetti - i commercianti in più occasioni mi hanno manifestato questo disagio. Le alte e folte chiome di queste piante rendevano poco visibili le insegne anche durante le ore notturne".

Le piante di oleandro non saranno quindi più percepite come elementi di disagio, ma come vere risorse. "Una manutenzione dovuta, nell'ottica della politica green del Comune di Bari, che ha visto protagonisti la cooperativa aggiudicataria dell’accordo quadro di manutenzioni verde che in questo ultimo biennio ha lavorato per la città e con il lavoro di Corso Sonnino, ci saluta: se li incontrate per strada, ricordatevi di ringraziarli" conclude il presidente di Municipio.

