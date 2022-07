Manutenzione della rete idrica nel centro di Bari: lavori in via Dante, stop al traffico su due isolati fino al 14 agosto

Da giovedì 14 luglio, e fino al 14 agosto, sono stati istituiti la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via Dante a Bari nel tratto compreso tra via Brigata Bari e via Monsignor Nitti, nel quartiere LIbertà, a causa di lavori di AqP.

Gli interventi consentiranno all'Acquedotto Pugliese di controllare e sostituire i tronchi vetusti e ammalorati delle reti idriche.