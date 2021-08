Nuove giostrine e pavimentazione da sostituire, partono i lavori nell'area giochi del giardino 'Baden Powell'

Nuovo look per l'area giochi del giardino 'Baden Powell' al quartiere Madonnella. Sono cominciati oggi i lavori, che prevedono - spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - "la sostituzione di alcuni vecchi giochi, con altri più funzionali anche per i bimbi disabili", e quella di parti della pavimentazione anti-trauma ormai usurate.

"Questo intervento - spiega ancora Leonetti - ha subito alcuni ritardi a causa delle difficoltà per l’azienda di manutenzione nel reperire i materiali, un problema che in questo periodo sta interessando diversi settori commerciali. Ora tutto sembra risolto". "Le aree ludiche del Municipio - conclude - sono fondamentali, non solo per far divertire i nostri bambini, ma anche per permettere loro di socializzare e trascorrere del tempo all’area aperta. Stiamo lavorando per loro".