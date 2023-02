Al via i lavori per la vasca di laminazione di strada Pantaleo: "Cantiere fondamentale per Sant'Anna"

Ha preso il via, da alcuni giorni, il cantiere per la realizzazione della vasca di decantazione in strada rurale Pantaleo, nel quartiere Sant'Anna di Bari. Un'opera attesa da tempo e che dovrebbe consentire di sbloccare alcune situazioni di stallo per ultimare alcune aree del rione.

"Questa vasca - spiega il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti - rappresenta un tassello importante per i sottoservizi della tanto attesa fogna bianca nel quartiere Sant’Anna. La conclusione di questi lavori permetterà al consorzio Sant’Anna comparto 2 di procedere con la bitumazione e l'illuminazione delle strade del quartiere". Per alcuni giorni, dunque, in corrispondenza del cantiere, il lungomare Alfredo Giovine si potrà percorrere in modalità 'doppio senso alternato'.