I lavori del nuovo lungomare di Santo Spirito: cantieri completati al 30%, "pronto entro la fine dell'anno"

Proseguono senza sosta i lavori per la riqualificazione del lungomare di Santo Spirito, opera destinata a rivoluzionare la fruibilità di un lungo tratto costiero nel quartiere a nord di Bari. Il nuovo waterfront, progettato dal raggruppamento di professionisti dello studio Mbm Arquitectes Slp di Barcellona, guidato dall’architetto Oriol Bohigas, e dallo studio Finepro di Alberobello, è stato finanziato per circa 5 milioni di euro e prevede il riassetto di circa 500 metri attualmente utilizzabili da veicoli e con parcheggi. In futuro, invece, vi saranno viabilità pedonali, ciclabili e carrabili, queste ultime per carico e scarico, forze dell'ordine e veicoli di soccorso.

I cantieri, cominciati un anno fa, sono attualmente "al 30%" di realizzazione, secondo quanto afferma a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele. Il passaggio del mercato settimanale del emrcoledì dal lungomare nei nuovi stalli di via Udine, potrà finalmente imprimere un'accelerata ai cantieri. Attualmente, infatti, sono stati completate opere sul lato della strada costiera per Palese mentre si attende di completare lo spostamento degli stalli dei pescatori che saranno ricollocati in posizione ortogonale e non più parallela alla strada: "Saranno anche avviati presto - dice Mele - i lavori per le vasche di trattamento dell'acqua piovana"

Nelle prossime settimane si entrerà nel vivo con il tratto più frequentato del lungomare e altre lavorazioni: "Procederemo - rimarca l'assessore - anche con la nuova pubblica illuminazione, gli arredi e la pavimentazione". L'obiettivo, dopo ritardi e qualche intoppo, è quello di completare il progetto entro l'anno: "L'opera rientra nella visione cittadina - aggiunge Mele - di riqualificare la costa barese con l'obiettivo di consentire più vivibilità e fruibilità del lungomare da parte di cittadini e turisti". Nei prossimi giorni i tecnici comunali e l'assessore effettueranno un nuovo sopralluogo per verificare il punto dei lavori.