La sede del primo Municipio si allarga, si passa da 8 a 15 uffici: "Risparmio di 60mila euro l'anno"

La sede del primo Municipio di Bari si allarga, passando da otto a 15 uffici, divise tra segretariato sociale, servizi sociali e servizi per il rilascio dei permessi quali occupazione di suolo pubblico, autorizzazioni per l’arredo urbano delle attività commerciali, rilascio di passo carrabile, autorizzazioni per l’adozione di aree verdi comunali e rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo delle palestre scolastiche e campi da calcio municipali. Sono terminati, come ricordato dal presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, i lavori di riorganizzazioni degli spazi nell'edificio in via Trevisani, che riunisce ora in un'unica sede gli uffici divisi in precedenza in due strutture. Un intervento costato circa 30mila euro, ma che secondo previsioni, permetterà al Municipio di ottenere un risparmio di bilancio pari a 60mila euro all'anno, visto che non ci sarà più bisogno di pagare il canone degli uffici in via Garruba.

"Questa nuova organizzazione darà molto più spazio al servizio sociale - ricorda Leonetti - questo significa garantire più privacy e prestare maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini. Adesso la sede in via Trevisani è a tutti gli effetti un centro polifunzionale: infatti, ai servizi ordinari se ne aggiungono altri come tutti i servizi Amtab, la sede per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, un asilo nido e una scuola dell’infanzia, tutti riuniti in un unico edificio. L’idea è quella di continuare su questa strada, per rendere la sede sempre più attrattiva e accogliente".