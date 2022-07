"Al lavoro per ripristinare la sicurezza": il sindaco Decaro a San Cataldo per verificare la manutenzione della spiaggetta

"Nella spiaggetta di San Cataldo gli operai sono al lavoro per ripristinare la passerella pedonale che permette l'accesso alle piazzole prendisole. Entro qualche giorno il passaggio sarà messo in sicurezza e riaperto a tutti": il sindaco di Bari, Antonio Decaro, comunica così dalla sua pagina Instagram, il completamento dei lavori già previsti nell'ambito del restyling delle spiagge pubbliche baresi.

L'intervento era stato già annunciato nello scorso maggio, stamattina sono partiti i lavori di manutenzione. Gli utenti del social network applaudono, ma non mancano le voci critiche che sottolineano come "si poteva fare prima". Altri commenti invitano a non festeggiare troppo ciò che dovrebbe essere "normale amministrazione".