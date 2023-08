Avanti con i lavori allo stadio San Nicola: montati 7 teli e il nuovo tabellone della curva Nord

Proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio San Nicola di Bari: gli operai hanno completato il montaggio del tabellone elettronico in curva Nord e nei prossimi giorni saranno ultimate le operazioni d'installazione e di collaudo, in modo da renderlo funzionante per l'avvio della nuova stagione.

Avanti anche con i nuovi teli delle coperture: ad oggi sono 7 quelli installati, su 26 totali. L'intervento, salvo intoppi, sarà completato per la partita della Nazionale contro Malta, valida per le qualificazioni ad Euro 2024, in programma il prossimo 14 ottobre nell'impianto barese.