'Pausa concerti' per i lavori allo stadio San Nicola: ripresa a inizio luglio, corsa contro il tempo per il Campionato

E' scattata la 'pausa' per i lavori di riqualificazione dello stadio San Nicola di Bari: il Comune ha infatti consegnato l'impianto sportivo alla Ssc Bari (titolare della concessione di gestione) per i due concerti che si svolgeranno nelle prossime settimane, in particolare quello di Vasco Rossi il 22 giugno e di Ultimo il 3 luglio. In questi giorni, dunque, saranno allestite le strutture e le strumentazioni che serviranno ad ospitare i due grandi eventi musicali.

La prima 'parte' degli interventi riguardanti lo stadio, con l'obiettivo di ottenere l'omologazione dell'impianto per la prossima stagione di Serie B, hanno visto il quasi completamento della curva Sud con i nuovi seggiolini biancorossi (con le ultime sedute non ancora installate in aree interessate dall'organizzazione dei concerti), nonchè il rifacimento del campo da gioco che però, vedrà le ultime fasi di lavorazione alla ripresa degli interventi: "E' stata una corsa contro il tempo - ha spiegato in un video l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli -. Dopo i concerti sarà collocato l'ultimo strato di sabbia e quindi sarà ultimata la zollatura". Servirà procedere con celerità in vista della nuova stagione sportiva che comincerà a fine luglio con la Coppa Italia: l'appuntamento tra Bari e Padova del San Nicola, però, potrebbe essere dirottato altrove, con un'inversione del campo o trovando altre soluzioni, poiché i tempi sembrano davvero stretti. La società potrebbe anche fare richiesta per giocare la prima partita di Campionato in trasferta a metà agosto.

Terreno di gioco a parte, nelle prossime settimane, spiega l'assessore Petruzzelli, saranno completati i lavori per i seggiolini della curva Nord, nonchè per tribuna Ovest inferiore e tribuna stampa. Prevista anche l'ultimazione degli interventi sui tabelloni e all'impianto di illuminazione. Per le prime coperture degli spalti, invece, si attenderà fine agosto-inizio settembre.