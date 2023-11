Lavori sulla Statale 16 Adriatica a Bari, chiusura notturna per un tratto di carreggiata in direzione sud

Per consentire la prosecuzione delle attività volte alla sostituzione del nuovo spartitraffico centrale lungo la strada statale 16 'Adriatica', a partire dalle ore 20.30 di questa sera e fino alle 6 di domani 4 novembre, saranno attive delle modifiche alla circolazione in corrispondenza del comune del territorio di Bari. Nel dettaglio, in prossimità dell'area interessata dal cantiere nel tratto compreso tra il km 812,150 ed il km 812,700, sarà chiusa al transito la carreggiata in direzione sud.

La circolazione in entrambi i sensi di marcia sarà indirizzata lungo la carreggiata in direzione nord.

Gli interventi rientrano nella manutenzione programmata per la riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce e riguardano la rimozione dello spartitraffico esistente con un nuovo dispositivo in calcestruzzo di ultima generazione, ideato e progettato da Anas, denominato Ndba (National Dynamic Barrier Anas).

La particolarità di questa barriera, alta 1,2 metri, è di contenere gli urti da incidente con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e di due urti in rapida successione, riducendo inoltre i possibili danni ai passeggeri a seguito dell’impatto sulla barriera.