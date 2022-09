Tra poche settimane la ripresa dei lavori sulla Statale 16: "Cantieri da settembre a giugno 2023"

Riprenderanno tra alcune settimane i lavori per il rifacimento della Statale 16 nell'itinerario tra Bari, Brindisi e Lecce. La pausa estiva, infatti, ha dato tregua ai forti disagi causati dai cantieri, in particolare durante la stagione primaverile nelle zone di Polignano e Monopoli. Nei giorni scorsi i rappresentanti di Anas Puglia hanno incontrato Enti locali e Forze dell'Ordine nel corso dei Comitati Operativi per la Viabilità svoltisi nelle Prefetture di Bari e Brindisi, per confrontarsi sulla ripresa dei cantieri sospesi lo scorso 15 giugno.

La ripresa degli interventi avverrà entro settembre 2022. I lavori, nello specifico, riguardano la riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce per un’estensione complessiva di circa 144 km, circa 60 km sulla SS 16, 50 per la statale 379 e 35 km circa per la SS 613, per un valore complessivo finanziato di 250 milioni di euro. Le attività, suddivise in 5 lotti funzionali, riguardano la regolarizzazione, dove possibile, delle carreggiate, la sostituzione delle barriere di sicurezza e il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica stradale. Prevista, inoltre, la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione con apparecchiature rispondenti ai moderni standard qualitativi.

Anas, nel corso degli incontri, "ha garantito il massimo rispetto per le esigenze del territorio e la piena disponibilità all’ascolto mantenendo aperto il dialogo con i rappresentanti del territorio, ma ha precisato che solo dopo aver verificato la disponibilità nella fornitura dei materiali necessari, sarà dato concreto inizio ai lavori con l’istituzione dei cantieri che avranno una lunghezza massima di 2 km". I lavori proseguiranno fino alla prima metà di giugno 2023 per poi riprendere nuovamente al termine dell’esodo estivo.