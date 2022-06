La Statale 16 'liberata' dai cantieri: pausa ai lavori tra Cozze e Monopoli, riprenderanno a settembre

Come deciso nei giorni scorsi e confermato durante il confronto in Prefettura a Bari, barriere e ostacoli sono stati tolti dall'Anas che li ripristinerà a fine estate per completare i lavori lungo la tratta che include Polignano