Da lunedì riprendono i lavori per rinnovare la Statale 16: cantieri tra Cozze e San Vito

Prenderanno il via lunedì 19 settembre i lavori per la riqualificazione della Statale 16 tra Bari, Brindisi e Lecce, sospesi da giugno e durante i mesi estivi per evitare problemi alla circolazione delle auto e km di coda come accaduto nella scorsa primavera

I cantieri, secondo quanto comunica l'Anas, riguarderanno, fino all'11 ottobre prossimo, il tratto compreso tra Cozze e San Vito nel comune di Polignano (Bari), per circa 2 km e mezzo.

In particolare, per consentire la sostituzione dello spartitraffico centrale, in entrambe le direzioni, sarà in vigore un restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso tra il km 830, 350 e il km 832,850. Il transito veicolare sarà sempre consentito sulla corsia di marcia, libera dalle attività di cantiere, con un limite massimo della velocità 50 km /h. Al termine di questa prima parte dei lavori, sarà cantierizzato un altro tratto della Statale nell'ambito di una sua totale riqualificazione.