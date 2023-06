Lavori sulla Statale 96, da lunedì previste chiusure al traffico nel tratto fra Modugno e Altamura

A partire da lunedì 26 giugno, avranno luogo alcuni interventi localizzati per il ripristino della pavimentazione lungo la Strada Statale 96 'Barese', tra i comuni di Altamura e Modugno. I lavori saranno eseguiti, secondo un cronoprogramma definito, su brevi tratti della carreggiata e sarà pertanto necessario istituire, per il tempo dell’intervento, brevi e temporanei chiusure delle corsie di marcia e sorpasso a seconda delle necessità di cantiere. Le modifiche alla viabilità saranno gestite dal personale presente sul posto e dalla segnaletica preposta in prossimità delle operazioni.

I tratti interessati dalla manutenzione saranno i seguenti: Strada statale 96 dal km 117,740 al km 118200 (Ponte Autostrada), dal km 116,880 al km 117,400 (Svincolo con Sp 231), dal km 116,560 al km 114,560, dal km 114,50 al km 116,650 (carreggiata direzione Bari), dal km 113,300 al km 110,900 (carreggiata direzione Matera), dal km 109,000 al km 107,500 (carreggiata direzione Matera), al km 84,000 (via Bari tratto ex Sp 18 e rotatoria), dal km 81,150 al km 80,350 (carreggiata direzione Gravina in Puglia), dal km 78,300 al km 78,500 (in entrambe le direzioni) e dal km 78,800 al km 79,400 (in entrambe le direzioni).