Al via i lavori per il nuovo asfalto in via Gentile a Japigia: "Saranno completati in pochi giorni"

Hanno preso il via i lavori per il rifacimento dell'asfalto di via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari. Un intervento, della durata di qualche giorno, che creerà qualche disagio temporaneo per gli automobnilisti e i residenti.

A darne notizia è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti: "In tanti ci chiedono di fare i lavori notturni ma, via Gentile è una strada molto grande e i lavori notturni hanno un costo superiore. Rischiamo di utilizzare fondi discapito di km di asfalto è il nostro obiettivo principale è asfaltare più strade possibili. Il disagio c’è, per questo si chiede uno sforzo maggiore ai residenti che utilizzano questa strada. Il risultato, sarà un un intervento di manutenzione straordinaria, atteso da molti anni che interesserà un’importante arteria cittadina" rimarca Leonetti.