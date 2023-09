Cantieri in viale della Repubblica per la nuova ciclabile: operai al lavoro per riasfaltare la strada

Operai al lavoro dalla notte scorsa per il rifacimento del manto stradale di viale della Repubblica a Bari, a seguito dei lavori che hanno visto la riqualificazione della pista ciclabile. Gli operai procederanno inizialmente dal tratto compreso tra largo 2 Giugno e viale Meucci in direzione centro cittadino, quindi l'intervento si sposterà sull'altra carreggiata.

"Subito dopo, i lavori - spiega il sindaco Antonio Decaro su Fb -, sia per la pista sia sulla strada, si sposteranno nel tratto che arriva fino a via Capruzzi". Sul fronte cantieri stradali in città, prosegue Decaro, "si è tenuto un incontro con l’impresa incaricata da Retegas per organizzare il rifacimento dell’asfalto di Via Dante, nel tratto tra Via Brigata Bari e Via Libertà, i lavori avranno inizio il 3 ottobre e dureranno 2 settimane lavorative. Successivamente la stessa impresa avvierà i lavori di rifacimento del manto stradale di Via Putignani".



Inoltre, "in questi giorni Acquedotto Pugliese sta lavorando per rifare il manto stradale di Via Vittorio Veneto a Palese. Infine, sul cantiere di Caposcardicchio, al San Paolo, proseguono i lavori di realizzazione della fogna bianca e le operazioni di demolizione e rifacimento del marciapiede in prossimità dell'Ospedale". Infine, spiega ancora Decaro, "nelle prossime ore sarà emessa un'ordinanza per chiudere temporaneamente via Mario Cascella per la realizzazione della rotatoria di intersezione tra via Trentino e Strada Caposcardicchio che si dovrebbe realizzare tra circa 10 giorni".