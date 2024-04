Nuovo asfalto in città: lavori nel sottopasso Luigi di Savoia e in via Carulli

Si sono svolti nella nottata tra domeninca 7 e lunedì 8 aprile i lavori di rifacimento dell'asfalto del sottovia Luigi di Savoia che collega il quartiere San Pasquale al centro d Bari. I lavori hanno riguardato anche l'area di via Carulli. Gli interventi avevano richiesto il blocco della circolazione stradale per alcune ore.

Ieri sera il sindaco Antonio Decaro e l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici Nicola Mele hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei cantieri. La manutenzione delle strade, nelle prossime settimane, riguarderà zone nel Municipio 1 come Japigia (via Caldarola, via Daunia e via D'Avanzo) e il centro (traverse di via Sparano con ricollocazione delle Basole), il Municipio 3 e Palese e Santo Spirito nel Municipio 5. Per quanto riguarda i Municipi 4 e 2, invece, sono in conclusione le progettazioni esecutive dei lavori.

Nelle prossime settimane riprenderanno anche diversi lavori per i sottoservizi, precedentemente bloccati per alcuni problemi segnalati dal Comune sulla qualità dell'ultimazione giudicata non ottimale: "Si occuperanno di ripristini - ha detto il sindaco Decaro - fatti a regola d'arte, in modo da nonn mettere in pericolo la sicurezza stradale".