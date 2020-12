Lavori in corso sulla Statale 86 a Gravina: carreggiata ristretta per alcuni tratti fino al 30 gennaio

A seguito di alcuni smottamenti causati dal maltempo Anas ha avviato i lavori di bonifica e manutenzione lungo la strada statale 96, nel territorio di Gravina di Puglia (Bari) Da oggi e fino al 30 gennaio 2021 gli interventi interesseranno il tratto di carreggiata dal Km 60,6 al km 62,2 in entrambe le direzioni.



Per consentire la bonifica, e la sostituzione delle barriere di sicurezza esistenti, si rende necessario l’istituzione in tratti saltuari di un restringimento di carreggiata su corsia di marcia. Il transito sarà consentito sulle corsie di sorpasso, in entrambe le direzioni. Nelle vicinanze del cantiere vigerà un divieto di sorpasso con un limite di velocità di 30 km/h che interesserà tutti gli utenti, esclusi i giorni festivi. Anas, inoltre, procede con i lavori per la sostituzione della segnaletica verticale e complementare. Le attività in corso in questo periodo interessano il tratto di strada tra Bitetto (km 114,500) e Bari (km 121,450). Per limitare i disagi alla circolazione i cantieri saranno attivi nelle sole ore notturne, con un restringimento di carreggiata a seconda delle esigenze di cantiere, dalle 22,00 alle 6,00 del giorno successivo, tutti i giorni esclusi i festivi, fino a sabato 12 dicembre 2020.

(Immagine di repertorio)