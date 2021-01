Lavori variante ferroviaria Rfi, sulla SS16 scattano i restringimenti di carreggiata: limite di 50 km/h

Restringimenti della carreggiata - in entrambe le direzioni - sulla SS16, a causa dei lavori per la realizzazione della variante ferroviaria di Rfi sulla tratta Bari centrale - Torre a Mare. Tratta che, come ricordano da Anas, interferisce con una parte del tracciato della tangenziale di Bari; da qui la necessità di adeguamento per il cantiere, cominciato nel 2019 e in prosecuzione dopo i ritardi subiti anche a causa della pandemia Covid.

In particolare, i restringimenti sono attivi tra le uscite 13 - in corrispondenza dello svincolo per Mungivacca - e 14 - uscita Strada comunale Caldarola - dal chilometro 805,500 al chilometro 806,875. Nelle vicinanze del cantiere è attualmente attivo il limite di velocità di 50 chilometri orari, oltre al divieto di sorpasso per i mezzi che hanno una massa superiore a 3,5 tonnellate. "Il provvedimento è necessario per consentire a RFI di ultimare la realizzazione della variante ferroviaria prevista per il 31 dicembre 2021" ricordano da Anas.