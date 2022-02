Termina la prima fase dei lavori per la nuova via Caldarola: riaperte al traffico le corsie centrali

E' stata riaperta al traffico la sezione delle due corsie centrali di via Caldarola, a Japigia, dove nei mesi scorsi sono stati effettuati lavori per migliorarne la sicurezza. Il cantiere proseguirà con la riqualificazione di una delle due complanari alla strada (quella che dal Polivalente va verso il centro città), che sarà completata entro un mese circa. A seguire, il cantiere si sposterà sull’altra complanare per interventi analoghi.

L'intervento vedrà, al termine dei cantieri, il dimezzamento delle corsie a disposizione, da 8 a 4. La strada sarà interamente riqualificata con 14mila metri quadrati di nuovo asfalto, come pure i due marciapiedi laterali, con 2.700 metri quadrati circa di nuova pavimentazione in masselli autobloccanti. La nuova via Caldarola, pertanto, ha al centro due corsie per complessivi 8 metri di asfalto - una per ogni senso di marcia - senza alcun tipo di confluenza e/o accessi ed è affiancata dalle due complanari monodirezionali, una per senso di marcia.

“Stimiamo di completare la nuova via Caldarola entro fine maggio - ha affermato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso -. Nella parte centrale, oggi riaperta al traffico, sono terminati tutti gli interventi previsti, dalla segnaletica orizzontale agli attraversamenti pedonali fino alla predisposizione per l’impianto di pubblica illuminazione”.