Al via i lavori per il nuovo asfalto di via Crispi: "Interventi di notte per limitare i disagi"

Hanno preso il via i lavori per il rifacimento dell'asfalto lungo via Crispi, nel quartiere Libertà di Bari. Gli interventi rappresentano la fase conclusiva dei lavori di Aqp per il rifacimento della rete di distribuzione nel rione.di Bari.

I lavori si svolgeranno ogni giorno a partire dalle 18 fino alle 6 del giorno successivo. Sarà garantito il transito dei mezzi pubblici e delle auto fino alle 22, momento in cui l'intera carreggiata sarà interdetta al transito fino alle 6. La conclusione è prevista per venerdì prossimo.