Nuove recinzioni su via dei Trulli a Torre a Mare: lavori quasi completati

Sono stati quasi ultimati i lavori di messa in sicurezza e sostituzione delle vecchie recinzioni in via dei Trulli, nel quartiere di Torre a Mare a Bari. Gli operai, in questi giorni, hanno anche installato diversi archetti lungo le protezioni.

"Siamo subito intervenuti - dice il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti -, dopo la segnalazione ricevuta dalla Pro Loco Torre a Mare e i tanti residenti, preoccupati di non poter raggiungere le bellissime calette durante questa estate. Si tratta di una messa in sicurezza in attesa di un progetto più complesso di recupero della costa" ha concluso.