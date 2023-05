Una petizione per chiedere di completare i lavori sui marciapiedi di via Melo: "Da anni mancano tre isolati"

Fratelli d'Italia ha avviato una petizione per chiedere il completamento dei lavori di rifacimento e allargamento dei marciapiedi lungo via Melo, nel centro di Bari. Gli interventi, avviati alcuni anni fa, hanno riguardato gran parte della strada del Murattiano, tranne che per gli ultimi isolati da via Calefati a corso Vittorio Emanuele.

A proporre la petizione è il consigliere comunale di Fdi, Michele Picaro: "Nel Consiglio comunale dello scorso 23 marzo - dice - , a fronte di una mia specifica interrogazione sul tema all’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, non ho ricevuto risposte circa le tempistiche e le modalità di intervento di un’opera che pure pare non essere scomparsa dall’agenda dell’amministrazione comunale, come dichiarato dall’assessore al ramo. Di certo c’è che sono trascorsi ben 6 anni dall’inizio di quei lavori. Eppure, nell’ormai lontano 2018, proprio l’assessore Galasso dichiarava che i tre isolati finali sarebbero stati messi presto a gara, inserendoli nei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria in città, ovvero due tornate da 5 milioni di euro per tutti i Municipi e che il progetto, già definito nel dettaglio, sarebbe stato ripreso quanto prima".

"Dichiarazioni del tutto simili – aggiunge Picaro – a quelle fatte un anno prima, nel 2017, anno in cui il Comune di Bari avviò i lavori di rifacimento e allargamento dei marciapiedi presenti in 11 isolati della via Melo Da Bari, ovvero nel tratto compreso tra Via Melo da Bari angolo via Caduti di via Fani sino a via Melo da Bari angolo Corso Vittorio Emanuele II. I lavori relativi alla prima tranche sono terminati nel novembre del 2017, ed hanno interessato soltanto 8 degli 11 isolati previsti".

Sulla questione ha risposto a BariToday proprio l'assessore Galasso, il quale spiega che i lavori sono "in programmazione ed abbiamo raccomandato ai tecnici la massima priorità anche considerando le molteplici altre richieste che ci pervengono di riqualificazione strade e marciapiedi". Da Palazzo di Città, inoltre, si fa sapere che l'aumento dei prezzi delle materie prime ha ulteriormente complicato le tempistiche previste.