Legambiente premia i Comuni virtuosi nella raccolta differenziata: nel Barese Sammichele è 'rifiuti free'

In Italia cresce il numero di Comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti urbani: a dirlo è la XXXI edizione del dossier 'Comuni ricicloni' di Legambiente, che annualmente fotografa e premia l’impegno dei comuni italiani nella raccolta differenziata per un corretto smaltimento dei rifiuti.. Nel 2023 i Comuni 'rifiuti free' sono stati 698 (+11% rispetto alla scorsa edizione): si tratta di città che contengono la produzione pro capite di rifiuti indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 kg/ab/anno.

La presentazione dei dati e la premiazione si sono tenuti questa mattina a Roma in occasione della seconda giornata dell’Eco-Forum 2024, la conferenza nazionale sull’economia circolare organizzata Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e CONOU e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Lazio.

In Puglia quest'anno sono stati quattro i Comuni 'Rifiuti free' (l'anno scorso furono invece otto): Sammichele di Bari nel Barese, Volturino in provincia di Foggia, Monteparano e Leporano, infine, nel Tarantino.

Nel corso della XXXI edizione di Ecoforum di Legambiente, il Consorzio nazionale degli Imballaggi, Conai, ha premiato anche il Comune di Bari e Amiu Puglia per il progetto pilota delle ecostazioni, nato con l'obiettivo di implementare sistemi innovativi di Raccolta Selettiva dei rifiuti di imballaggio. Le ecostazioni, presenti in alcune zone della città, consentono ai cittadini di conferire specifiche tipologie di imballaggio in cambio di buoni spendibili presso esercizi commerciali convenzionati e di premialità di secondo livello donati dai Consorzi di Filiera.

Tra i Comuni più virtuosi, per il Barese figura anche quello di Putignano, premiato da Corepla. La Puglia nel 2023 ha infatti registrato un lieve incremento della raccolta degli imballaggi in plastica rispetto al 2022 raggiungendo 24,3 kg di raccolta pro capite, uno dei valori più alti tra le regioni del Sud Italia. In particolare, il Comune di Putignano con i suoi circa 26.000 abitanti e un quantitativo pro capite di circa 28 kg, si è distinto sul territorio regionale anche per la qualità della raccolta che risulta migliore rispetto alla media regionale. Infine, il CONOE, Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, ha premiato il Comune di Sammichele di Bari per aver raccolto circa 3 tonnellate di olio vegetale esausto annue, eccellendo come piccola realtà per l’importante quantitativo raccolto in valore assoluto mediante l’utilizzo della sola piattaforma ecologica comunale.

“Siamo davvero molto contenti del risultato ottenuto dai Comuni pugliesi, ma è evidente che la strada è ancora molto lunga – dichiara Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia – Dobbiamo infatti moltiplicare i dati positivi e impegnarci tutti insieme nelle giusta direzione. I cittadini devono essere protagonisti attivi e, allo stesso tempo, le amministrazioni devono incentivare il cambiamento, favorendo l'impiantistica e attivando la tariffa puntuale”.

La partecipazione all’edizione nazionale di Comuni Ricicloni è un atto volontario da parte dei Comuni, Consorzi e gestori di rifiuti, che decidono di aderire all’iniziativa con l’invio dei dati di produzione. Diversamente, nelle declinazioni regionali del premio, i dati vengono messi a disposizione dalle relative ARPA e Osservatori Regionali.