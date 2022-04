In campo contro bullismo e discriminazioni, l'associazione Gens Nova incontra gli studenti del Lenoci

Un incontro per parlare di bullismo e contrasto alle discriminazioni, con un'attenzione particolare alle problematiche più vicine all'universo giovanile. Nell'ambito degli eventi promossi e coordinati dalla Città metropolitana, l'associazione Gens Nova ha incontrato ieri gli studenti dell'istituto Lenoci di Bari.

Il presidente dell'associazione, l'avvocato Antonio La Scala e Cristiano Scardia, rappresentante del comitato per la prevenzione dei fenomeni discriminatori della Città metropolitana, hanno affrontato con gli alunni diversi temi, ponendo attenzione in particolare ai fenomeni del sexting e del bullismo: ai ragazzi sono stati mostrati alcuni video, facendo loro comprendere il disagio provato dalle vittime, oltre le conseguenze penali di tali comportamenti.

Presenti all'incontro anche il dirigente scolastico, prof. Gaetano Dabbicco, e la referente dei progetti contro il bullismo, la professoressa Maria Genchi.

Nel corso dell'incontro, due alunne si sono cimentate nella lettura di una chat, frutto di una storia vera successa a una loro coetanea, interpretando la 'bulla' e la 'vittima'.

Alla fine della lettura, un fragoroso applauso da parte dei presenti, segno di "qualcosa" che probabilmente "è arrivato al cuore" dei ragazzi.

"Una bella esperienza, come le centinaia svolte in questi anni - ha commentato il presidente di Gens Nova, l'avvocato La Scala - e che grazie al protocollo con la città metropolitana di Bari, sta rafforzando questo strumento di comunicazione e prevenzione nelle scuole della provincia". Il Lenoci, infatti, è stato uno dei numerosi istituti scolastici destinatari, in questi mesi, di questi incontri tematici.