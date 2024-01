Leonardo Leone De Castris nuovo procuratore generale di Bari: cerimonia di insediamento in Corte d'Appello

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di insediamento del nuovo procuratore generale della Corte d'Appello di Bari, Leonardo Leone de Castris. Diversi i temi toccati nel corso del suo intervento da de Castris, fino a pochi giorni fa procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

"Mi mancherà l'adrenalina delle indagini - ha detto de Castris, le cui parole sono riportate dall'Ansa - ma adesso avrò più tempo per studiare e nuove funzioni di coordinamento, tra cui quella dell'edilizia giudiziaria che a Bari è sempre un tema caldo". Parlando "della permanente incomprensione tra potere giudiziario e politica", e della difficoltà di "vivere in un paese in cui l'opinione pubblica spesso delegittima la magistratura", de Castris - riporta sempre l'Ansa - ha detto che "quest'ottica di populismo e di resistenza al potere giudiziario mi inquieta: è come se la circostanza di essere stati eletti possa affrancare dal controllo dell'autorità giudiziaria. È una china pericolosa e in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione, perché l'autonomia e l'indipendenza che la Costituzione ci attribuisce non sono un vantaggio per noi, ma una garanzia per tutti i cittadini".

D'altro canto, ha aggiunto il nueo procuratore generale di Bari, i magistrati devono ricordarsi "di essere vincitori di un concorso", di non avere "un mandato di rappresentanza" e di essere "solo soggetti alla legge". "I magistrati - ha evidenziato - devono cercare una sorta di solitudine. Dobbiamo rinunciare, ad esempio, a scrivere commenti o insulti sui social nei confronti dei leader politici che non ci piacciono". De Castris ha anche parlato del "periodo di grande difficoltà" attraversato dalla magistratura "sul piano esterno", legato "a una serie di fattori tra tutti il susseguirsi di riforme spesso sbandierate e poi revocate, che creano grandi confusioni. E non aiuta nemmeno la rincorsa all'efficienza aziendalistica nell'operato della magistratura, perché gli uffici giudiziari non sono aziende".