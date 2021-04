Emiliano scrive ai medici di base: "State svolgendo un compito delicato e importante. Disposta la consegna di nuove dosi"

"Raccolgo la vostra sollecitazione per chiedervi di guardare oltre le ingiuste critiche che vi hanno rivolto". A parlare è Michele Emiliano, in una lettera indirizzata ai medici di medicina generale, rispondendo così alla lettera inviata dai medici in cui spiegavano alcune difficoltà legate alla mancanza di dosi e al conseguente rapporto con i pazienti. "La giustificata ansia di tutti noi di vaccinarci al più presto pur in mancanza - in tutto il mondo - di dosi di vaccini sufficienti, giustifica la continua attenzione sulle attività che ogni attore sanitario svolge in questo periodo - scrive il governatore - Ma i medici di famiglia in questa fase stanno affrontando un compito delicato e importantissimo e si stanno comportando egregiamente nonostante i disagi causati dalla somministrazione a singhiozzo dei vaccini da parte del Governo".

"Vi ho chiesto di partecipare alla campagna vaccinale con insistenza da molti mesi e vi ringrazio per la disponibilità che mi avete dato. Vi ringrazio per avere accettato anche di eseguire tamponi e di coordinare assieme ai colleghi delle Asl - Usca l’assistenza domiciliare dei positivi - aggiunge - Sapete che vi ho sempre considerato la base imprenscindibile del nostro sistema sanitario territoriale e che ho dato indirizzo di fornirvi con continuità tutti i vaccini disponibili per completare la vaccinazione dei fragili, degli ultraottantenni e degli allettati". Nella lettera il governatore spiega poi di aver disposto già in giornata la consegna di nuove dosi. E già oggi ho disposto che vi siano consegnate nuove dosi. "Ce la faremo cari amici ed amiche, riusciremo a vaccinare tutti non appena avremo le dosi necessarie e lo faremo assieme ai colleghi degli ospedali e delle Asl che pure ringrazio per i record di somministrazione che stanno raggiungendo. Ci incontreremo domani per salutarci e per migliorare insieme il nostro lavoro" conclude.

La lettera dei medici di medicina generale

Di seguito il testo a firma del presidente della Fimmg, Nicola Calabrese: