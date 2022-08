Tre giorni di concerti dedicati alla 'musica vocale': parte a Bari il Levante a Cappella Festival

Un festival dedicato alla musica vocale eseguita senza strumenti. Parte a Bari il Levante a Cappella Festival: sul palco dell'Anfiteatro Arena della Pace a Japigia, saliranno gruppi specialisti del genere 'only vocal', italiani ed internazionali. I concerti sono tutti a ingresso libero. Si comincia oggi, alle 20.30, con il quartetto femminile pugliese 'Faraualla' e con la band ungherese 'Fool Moon'.

Domani sarà la volta dei pugliesi 'Mezzotono', accompagnati da Simona Bencini, storica voce del gruppo 'Dirotta Su Cuba'. Seguirà l'atteso concerto dei celebri 'Neri per Caso', band che trionfò al festival di Sanremo nel 1995.

Mercoledì 24 agosto spazio ad altri due gruppi di risonanza internazionale: i 'Rock4' arrivano dall’Olanda e propongono uno spettacolo dedicato ai classici del rock. Dopo di loro si esibiranno gli spagnoli B Vocal, quintetto di riferimento nel panorama vocale europeo, il cui repertorio si combina con humour, teatro, flamenco, beatbox e latino-americano.

"Spesso gli spettacoli sono realizzati con un mix di musica, teatro e intrattenimento - spiega il direttore artistico del Levante a Cappella, Fabio Lepore - per questo abbiamo cercato, in tre giorni di festival, di coprire tutti i generi, per dimostrare al pubblico come con la voce sia possibile fare davvero di tutto. Nello stesso solco abbiamo dedicato l’apertura di ogni concerto, con band non solo a cappella, a diversi gruppi pugliesi, tutti dotati di gran talento e meritevoli di una vetrina che li faccia conoscere al grande pubblico".