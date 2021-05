Aggredisce ex convivente e il nonno della giovane per poi inveire contro gli agenti: nei guai 35enne già ai domiciliari

Avrebbe aggredito la ex convivente di 27anni e il nonno della ragazza, un 88enne, per poi insultare gli agenti delle Volanti della Polizia giunti sul posto, nel quartiere Libertà di Bari: un 35enne già noto alle Forze dell'Ordine e attualmente ai domiciliati è stato denunciato per maltrattamenti e oltraggio a pubblico ufficiale

La giovane e il pensionato, a seguito dell’aggressione subita, sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Mater Dei”.