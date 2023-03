'Falò' di San Giuseppe con i rifiuti di via Trevisani: ennesimo scempio nel quartiere Libertà di Bari

Un ennesimo scempio nel quartiere Libertà di Bari dopo la serata di San Giuseppe: qualcuno, forse per celebrare in maniera 'tradizionale' la ricorrenza del 19 marzo, ha dato fuoco a un materassino e ad altra immondizia presente già da giorni in via Trevisani, all'altezza dell'incrocio con via Bovio.

Il risultato finale è un cumulo di cenere e di resti bruciati, come segnalato da un cittadino sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro. Il tutto a pochi passi da una frequentata scuola del quartiere, la 'Garibaldi'. Già nei giorni scorsi diversi residenti avevano segnalato la situazione di forte degrado in quel punto del rione e in altre zone del Libertà.