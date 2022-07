Marciapiedi sporchi al Libertà: "Rifiuti lì da tre giorni, anche i turisti costretti a fare lo slalom"

Cartacce e rifiuti lungo i marciapiedi, "mai rimossi da almeno tre giorni". La segnalazione arriva dalla zona tra via Speranza e via Libertà, nell'omonimo quartiere, ma - spiegano i residenti - riguarda 'a macchia di leopardo' diverse strade del rione. "Ci sono alcuni punti puliti, altri no", riferiscono i residenti, aggiungendo che "non si tratta solo di inciviltà, ma di assenza di un operatore". La situazione, infatti, stando a quanto riferiscono i residenti, non sarebbe nuova nel periodo estivo: "Giusto che gli operatori possano andare in ferie, ma ci sono certi servizi che andrebbero garantiti sempre. Ogni anno ci ritroviamo a fare sempre le stesse segnalazioni, come la necessità di una disinfestazione anti-blatte. Intanto, la presenza di rifiuti disseminati lungo i marciapiedi non può che rimandare una brutta 'cartolina' della città: "A fare lo slalom tra i rifiuti non ci sono solo i residenti, ma anche tanti turisti, ed avvilente vedere tutto ciò".