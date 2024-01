I 100 anni del liceo Scacchi, lo Scientifico "più antico del Barese": al via le iniziative

Nella mattinata di sabato, 13 gennaio, nell'aula magna dell'istituto si darà ufficialmente il via ai lavori che verranno realizzati nel corso dell'intero anno, per culminare in un evento nella serata del 19 settembre 2024