Alla Finanza l'ex 'lido della polizia': spuntano i cartelli in attesa della riqualificazione

L'ex 'lido della polizia', sul tratto di costa tra San Giorgio e Torre a Mare, passa alla Guardia di Finanza. Dopo circa sette anni, la concessione demaniale è stata nei mesi scorsi affidata alla Finanza. In questi giorni, come annuncia il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, con un post sui social, sono stati affissi cartelli sulle recinzioni che delimitano l'area, "in attesa della riqualificazione".

L'area infatti sarà interessata da interventi di recupero (di cui al momento non si conoscono i tempi). "Un passaggio che di fatto cambierà il volto del tratto di litorale del quartiere San Giorgio, andando a recuperare un luogo simbolo del territorio, caduto nel degrado e nell'abbandono", commenta Leonetti.