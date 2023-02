Lilt Bari, prima riunione del nuovo consiglio direttivo: nominata presidente Marisa Cataldo

Prima riunione del nuovo direttivo Lilt Bari, ieri mattina, nella sede di corso Italia. La squadra, eletta nel corso della assemblea dei soci del 4 febbraio scorso, sarà in carica per il prossimo quinquennio e si compone di sette

elementi, fra professionisti, imprenditori, dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, che hanno voluto offrire la loro disponibilità alla causa della Lega italiana per la lotta contro i tumori: i componenti del consiglio direttivo sono Celeste Benevento, Marisa Cataldo, Vitantonio Colucci, Daniela D’Ambrosio, Francesco Favuzzi, Anna Maria Francavilla e Angela Ingrosso. Saranno coadiuvati dall’opera di Enrico Pisanelli in qualità di revisore dei conti.

Nel corso di questo primo incontro il direttivo ha eletto presidente, Marisa Cataldo, e vicepresidente ,Francesco Favuzzi. Sarà delegata per la sede di Gravina, Celeste Benevento, e per Monopoli, Vitantonio Colucci.