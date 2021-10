Corteo Fridays for Future dal lungomare a parco 2 Giugno: domani divieti e limitazioni al traffico in città

In occasione del corteo promosso Fridays for Future, in programma domani 22 ottobre a Bari, a cui parteciperanno attivisti in bicicletta e simili (monopattini, skate) con raduno e partenza da largo Giannella, la Polizia Locale ha disposto alcune limitazioni al traffico. La manifestazione raggiungerà Parco 2 Giugno dove, a conclusione, si terrà una pubblica assemblea di sensibilizzazione denominata “Sciopero globale per la giustizia climatica”.

La Locale ha disposto che dalle 5 alle 13.e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulla complanare di viale Einaudi, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza;

Dalle 9, invece, relativamente al passaggio del corteo, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: largo Giannella (raduno), lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Cavour, via Carulli, piazza L. Di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, via Capruzzi, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, largo 2 Giugno, viale della Costituente, complanare di viale Einaudi, viale della Resistenza, Parco 2 Giugno (arrivo).