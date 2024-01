L'8 gennaio si inaugura la linea ferroviaria tra Bari e Bitritto, Decaro: "Dopo 40 anni ce l'abbiamo fatta"

Il prossimo 8 gennaio sarà inaugurata la linea ferroviaria tra Bari e Bitritto, opera attesa da circa 40 anni e mai realizzata fino ad ora a causa di numerosi ostacoli, in particolare di carattere tecnico e burocratico.

Ad annunciarlo è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, nel corso di una diretta social avvenuta nel giorno in cui si sono svolte delle prove tecniche dei treni, effettuate prima dell'avvio del servizio, che sarà gestito da Trenitalia. La cerimonia d'inaugurazione si svolgerà al mattino mentre i treni saranno utilizzabili dai pendolari già nel pomeriggio. Previste fino a 8 corse giornaliere: "La linea - rimarca il sindaco - era stata inizialmente realizzata e collaudata con Fal ma dopo l'incidente ferroviario sull'Andria Corato, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Anfisa) ha disposto norme più stringenti e sono stati necessari ulteriori lavori per rendere pienamente a norma il tratto".

"Tra le fermate intermedie - specifica Decaro - ci saranno anche quelle di Loseto e Santa Rita. In futuro avremo anche quella vicino allo stadio San Nicola al momento già progettata. La linea permetterà a tante persone di muoversi con tranquillità evitando l'utilizzo di automobili per raggiungere il centro di Bari.