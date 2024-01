Da domani al via la linea ferroviaria Bari-Bitritto: biglietti al costo di 1,30 euro a tratta

Il biglietto per la nuova linea ferroviaria tra Bari e Bitritto, al via da domani pomeriggio dopo un'attesa lunga decenni per il completamento dell'opera, costerà 1 euro e 30 centesimi a tratta. I tagliandi di viaggio sono già acquistabili sul sito di Trenitalia, gestore della linea.

Nella giornata di apertura il primo treno partirà alle 14.07, con ultima corsa da Bari alle 18.47 e da Bitritto alle 19.37. Durante il servizio regolare, invece, il primo treno da Bari sarà alle 6.07 mentre dalla cittadina barese alle 6,37. Saranno 14 le corse giornaliere programmate e circa 20 i minuti per compiere l'intero tragitto che prevede fermate intermedie nelle stazioni di Loseto e Santa Rita.