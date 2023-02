Addio a Lucia Zagaria, è morta la moglie di Lino Banfi

Lutto per l'attore pugliese Lino Banfi. E' morta, a 85 anni, la moglie, Lucia Zagaria. A comunicare la notizia è stata la figlia della coppia, l'attrice Rosanna Banfi, con un post su Instagram: "Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio", è il messaggio che accompagna uno scatto in bianco e nero che ritrae la signora Lucia da ragazza, sorridente con in mano un cono gelato.

Lucia Zagaria era a tempo malata di Alzheimer, malattia neurodegenerativa che aveva creato non poco dolore nei suoi familiari e amici. Rosanna in una recente intervista a Verissimo aveva raccontato di come sua madre fosse legata a Lino: "Da un po' di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l'unione familiare".

Lo stesso attore aveva in passato parlato della malattia della moglie: "Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei", raccontò in un'intervista.