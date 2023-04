Liste di attesa, i dati della Asl Bari: "Nel 2022 tempi medi rispettati per il 71% delle prestazioni"

Tempi medi di attesa nelle prestazioni sanitarie "rispettati per il 71% dei casi": sono i dati, riferiti al 2022, della Asl Bari relativi alla situazione delle liste d'attesa. I numeri emergono dal report presentato dalla Direzione generale della azienda sanitaria barese, ospite della 15esima conferenza nazionale della Fondazione GIMBE, in programma in questi giorni a Bologna.

Il focus della partecipazione della Asl alla conferenza riguarda in particolare, spiega l'azienda sanitaria in una nota, "le strategie messe in campo per potenziare le prestazioni e ridurre i tempi di attesa nel periodo immediatamente successivo alla fine della pandemia. L’obiettivo è trovare soluzioni per tutelare gli assistiti che ne hanno più bisogno consentendo loro un rapido accesso alle prestazioni necessarie".

Nel 2022, "l'incremento numerico delle professionalità impegnate sul campo e i processi riorganizzativi", rileva la Asl, "hanno consentito di migliorare la capacità produttiva delle apparecchiature di diagnostica per immagini (soprattutto per le grandi apparecchiature) al fine di raggiungere piu alte percentuali di utilizzo".

La ASL ha impiegato "importanti risorse per mettere in campo iniziative di riorganizzazione dei servizi, in modo da ottenere, laddove possibile, incrementi di capacità produttiva". Nel 2022 - ricorda l'azienda sanitaria locale - "sono state numerose le procedure di reclutamento (anche di personale in quiescenza), così come quelle di riallocazione del personale". Sul fronte dei bandi di concorso (per la maggior parte delle branche specialistiche) e degli avvisi pubblici per reclutamento di specializzandi iscritti agli ultimi due anni di corso, "con l’obiettivo di sopperire così alla carenza di specialisti", sono state complessivamente indette e completate 100 procedure concorsuali in un anno.

Nell'immediato futuro, "una della azioni più significative contenuta nel nuovo programma attuativo aziendale 2023 è l’avvio di un progetto sperimentale “Priorità Urgenze” che permetterà progressivamente, di gestire quelle richieste urgenti che non trovano disponibilità presso i consueti canali prenotativi (sportello CUP, centralino) entro le 72h, attraverso un servizio di recall gestito in back-office da un team opportunamente formato all’utilizzo della nuova funzionalità del sistema CUP".