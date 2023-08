Locus Festival 2023, oltre 35mila spettatori in 12 serate: venerdì gran finale con Robert Plant a Bari

Con oltre 35.000 presenze in 12 serate e 30 spettacoli fra Trani, Fasano, Locorotondo e Bari, l'edizione 2023 del Locus Festival si prepara al gran finale in programma nel capoluogo pugliese il primo settembre: l'ex cantante dei Led Zeppelin, Robert Plant, si esibirà venerdì prossimo sulla rotonda di via Paolo Pinto, nei pressi della Fiera del Levante.

Il concerto, evento che rientra nel cartellone della della sesta edizione della Festa del Mare (organizzata dalla Regione Puglia e Pugliapromozione in collaborazione con il Comune di Bari), registra già il 'tutto esaurito'. I biglietti per assistere all'esibizione del 'mostro sacro del rock' sono già terminati da tempo.

Il concerto si svolge sulla Rotonda di via Paolo Pinto, che sarà chiusa al traffico. Per il pubblico è disponibile l'area parcheggio dedicata di via Verdi, acquistabile solo online fino ad esaurimento posti su Ticketone.it al costo di 5 euro.

La Polizia Locale ha predisposto alcune misure di sicurezza per assicurare l'ordine pubblico: è stata delineata un'area perimetrale in cui sarà vietata la detenzione di bevante in bottiglie di vetro e lattine. Sono stati definiti, inoltre, alcuni divieti di transito nelle vie interessate dall'evento.

Il nuovo progetto di Robert Plant, 'Saving Grace', esprime la passione dell'ex cantante dei Led Zeppelin per le sonorità folk, gli spiritual e il blues. 'Saving Grace' arriva in Italia dopo il debutto nel 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e, successivamente, con tre date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention.

Le esibizioni intime di 'Saving Grace' vedono la band attingere da un repertorio di "musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi", canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale.

In continuità con l'esperienza dei Led Zeppelin, la cui complessa alchimia sonora andava anche oltre l'hard rock che li ha resi celebri, Robert Plant si conferma uno dei grandi cantanti solisti di tutti i tempi, come è stato più volte definito da pubblico e critica.