Locus Festival nella zona delle Fiera a Bari: disposti divieti per bottiglie di vetro e lattine

In vista dei concerti del Locus Festival a Bari in programma, nell’ambito della Festa del Mare, sulla rotonda Paolo Pinto (piazzale Vittorio Emanuele III) - sabato 29 giugno Salmo & Noyz Narcos / domenica 30 giugno Simple Minds -, dove sono attesi migliaia di spettatori, la Polizia locale ha pubblicato un’ordinanza a tutela della sicurezza urbana che individua gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i pericoli e i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico.

L’ordinanza è valida, a partire dalle 12 dei giorni 29 e 30 giugno 2024 e fino a due ore dopo la fine degli eventi previsti, sulle vie Paolo Pinto, Giuseppe Verdi (tratto compreso tra via Paolo Pinto e via Di Maratona); Di Maratona (tratto compreso tra via Giuseppe Verdi e l’intersezione con via Mascagni e via Francesco Portoghese); Francesco Portoghese; largo Mohamed Taher Pacha; Marco Bisignani; viale Orlando; lungomare Starita (tratto compreso tra viale Orlando e via Adriatico); via Adriatico; corso Vittorio Veneto, (tratto “complanare” compreso tra via Caracciolo e viale Orlando).

Disposto il divieto per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica munite di tappo. Divieto anche per qualsiasi soggetto di detenere, nelle zone come sopra individuate, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica munite di tappo, per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti, per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere zaini e/o sacche e/o borsoni et similia, che potrebbero consentire il trasporto in modo occultato e l’introduzione non autorizzata nelle aree interessate dall’evento, di bevande contenute in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e/o in bottiglie di plastica con il tappo, nonché di spray al peperoncino e/o urticanti. Divieto anche di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Ai trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale.A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n. 689/81. La Polizia locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi ufficiale e agente di polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dall’ordinanza.