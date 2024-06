Calcutta, Simple Minds e Salmo-Noyz Narcos al Locus Festival di Bari: il piano parcheggi e viabilità

In occasione dei concerti del Locus Festival a Bari, con in programma i live di Calcutta (28 giugno), all’interno del quartiere fieristico, e di Salmo & Noyz Narcos (29 giugno) e Simple Minds (30 giugno), Polizia Locale e Amtab hanno predisposto il piano della viabilità e della sosta veicolare. I live si svolgeranno in via P. Pinto e nel piazzale Vittorio Emanuele III. Di seguito sono state autorizzate le seguenti disposizioni.

Il giorno 28 giugno 2024, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” su via Vittorio Emanuele Orlando, carreggiata con senso di marcia da lungomare Starita a piazzale Vittorio Emanuele Orlando, esclusivamente per n. 15 stalli in prossimità dell’autosilo del Levante (eccetto i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte munite di regolare contrassegno per disabili ex art. 188 C.d.S.);

Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2024 alle ore 06.00 del giorno 1 luglio 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul piazzale V. Triggiani (eccetto per i mezzi AMTAB e gli stalli di sosta contrassegnati);

Dalle ore 05.00 del giorno 29 giugno 2024 alle ore 06.00 del giorno 2 luglio 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

è istituito il “divieto di fermata” su via P. Pinto, ambo i lati, tratto compreso tra lungomare Starita e l’ingresso carrabile dell’ex parcheggio di Eataly;

è istituito il “divieto di transito” su via P. Pinto, tratto compreso tra lungomare Starita e l’ingresso veicolare dell’ex parcheggio di Eataly;

è istituito il “divieto di transito” per i veicoli con portata superiore a t. 3,5 sul lungomare Starita, via Adriatico e via U. Giordano, ECCETTO i mezzi al servizio di Bass Culture s.r.l.;

I giorni 29 e 30 giugno 2024, alle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze: è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

via Verdi, esclusivamente per tutta l’area di sosta antistante i civici 52/B e 54, eccetto i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte munite di regolare contrassegno per disabili ex art. 188 C.d.S.;

via U. Giordano;

è istituito l’obbligo di “direzione obbligatoria a destra” su via Adriatico in prossimità dell’intersezione con via Mogadiscio per i veicoli che provengono dal lungomare Starita (lato CUS BARI);

è istituito l’obbligo di “direzione obbligatoria a sinistra” (fig. II 80/b art. 122) sul lungomare Starita in prossimità dell’intersezione con la via Marconi;

è istituito il “divieto di transito”, eccetto residenti e frontisti, sulle seguenti strade:

lungomare Starita, tratto compreso tra via Marconi e via Adriatico;

via Skanderbeg Castriota, tratto compreso tra via Marconi e il lungomare Starita;

via Adriatico, tratto compreso tra via Marconi e il lungomare Starita;

via U. Giordano.

Dalle limitazioni previste sono esclusi i mezzi utilizzati dall’organizzazione previa esposizione di specifico “PASS” a colori con logo dell’evento e targa, preventivamente vidimato dal Comando di Polizia locale, che dovrà essere esposto in maniera visibile sul cruscotto del veicolo, oltre i mezzi adibiti al soccorso e della Forza Pubblica.

Inoltre sono esclusi dai divieti i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte, munite di regolare contrassegno per disabili ex art. 188 C.d.S., e i veicoli dei residenti dei tratti di strada interessati, in uscita o per raggiungere le pertinenze condominiali, previa esibizione agli organi di Polizia Stradale competenti della documentazione probante la residenza.

In occasione del concerto di Calcutta previsto per il 28 giugno, all’interno degli spazi della Fiera del Levante con ingressi Agricoltura e Orientale, saranno attivate le seguenti aree di sosta:

via Verdi 1

via Verdi 2

parete Edilizia - area su via Verdi lato ingresso Edilizia

via Bellini, area su strada tra via Mascagni e via Verdi

via di Maratona, area su strada entrambe le carreggiate

Piscine comunali - area recintata adiacente capolinea Amtab spa

area Madonna della Rena - fronte area mercatale via Portoghese

area mercatale ex tennis - via Portoghese

via M. Bisignani - area utilizzata per il mercatino e area di fronte

viale Orlando - area su strada entrambi i lati con deroga al pagamento per i dipendenti AQP.

Per le giornate del 29 e del 30 giugno, in occasione dei concerti di di Salmo & Noyz Narcos e Simple Minds su via P. Pinto e piazzale Vittorio Emanuele III, le aree di sosta attrezzate sono:

La tariffa unica giornaliera prevista è di 3 euro per autovettura.

via Verdi 1, area attrezzata con barriera compresa tra via Accettura e prima traversa via Accettura

via Verdi 2, area compresa tra via Verdi, via Accettura e via Pola

parete Edilizia, area su via Verdi lato ingresso Edilizia

via Bellini, area su strada tra via Mascagni e via Verdi

via di Maratona, area su strada entrambi le carreggiate

piscine comunali – area recintata adiacente capolinea Amtab spa

area Madonna della Rena - fronte area mercatale via Portoghese

area mercatale via Portoghese.

