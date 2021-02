Lopalco e la nuova ordinanza scuola in Puglia: "Varianti virus tra i bambini, Didattica digitale al 100%"

Fino al 5 marzo in Puglia didattica digitale integrata per le scuole al 100%, eliminando l'opzione della frequenza in presenza a scelta e limitando "al massimo la didattica in presenza per dare la possibilità a tutto il personale scolastico di vaccinarsi" contro il Covid "e ritornare a fare didattica in presenza più in sicurezza".

Lo afferma l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, commentando, a margine dell margine dell'avvio della campagna vaccinale degli operatori scolastici di Bari nella PalaCarbonara. A breve, dunque, è attesa l'ordinanza regionale che fisserà le regole per la scuola nelle prossime settimane. L' obiettivo del provvedimento sarebbe quello di contrastare la diffusione del Covid e delle varianti che ne aumenterebbero la trasmissibilità.