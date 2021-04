Vaccini anticovid, Lopalco: "In Puglia seconda dose con Astrazeneca per chi l'ha già ricevuto, a prescindere dall'età"

L'assessore alla Sanità, interpellato dall'Ansa, conferma che per i richiami sarà utilizzato lo stesso vaccino. Sulla vaccinazione degli over 60: "Sarà condotta utilizzando AstraZeneca in tutte le categorie, a meno che non si tratti di pazienti con elevato livello di fragilità"

Chi in Puglia "ha ricevuto la prima dose AstraZeneca, come da indicazioni del ministero, avrà la seconda dose dello stesso vaccino, a prescindere dall'età". A chiarirlo, interpellato dall'Ansa, è l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco.

"La vaccinazione degli over 60 - prosegue Lopalco, le cui parole sono riportate dall'agenzia - sarà condotta utilizzando AstraZeneca in tutte le categorie, a meno che non si tratti di pazienti con elevato livello di fragilità, i cosiddetti ultra fragili, per cui è indicato il vaccino mRNA". Per i pazienti fragili e ultra fragili, infatti, in Puglia sono stati utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna.

Attualmente nella nostra regione, come ricorda l'Ansa, sono 140.182 le dosi di AstraZeneca somministrate, andate in prevalenza a docenti e forze dell'ordine, con una età media intorno ai 50 anni circa.