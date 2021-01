L'assessore Lopalco sul vaccino Covid: "Dubbi per gli operatori sanitari? Questione di percezione e ignoranza"

"I dubbi sul vaccino ci sono e ci sono purtroppo negli operatori sanitari. Legati a fattori di percezione ma soprattutto ad ignoranza. Se sento un medico che mi confonde l'Rna messaggero con il Dna la faccenda è grave. Poi ci sono dubbi sul fatto che il vaccino possa essere un prodotto genetico che è stato sperimentato velocemente. Esiste, sul vaccino anti-Covid, una profonda ignoranza": è quanto ha affermato l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, nel corso di un intervento al webinar 'Vaccine Hesitancy Forum Covid-19' organizzato dal Centro interdipartimentale per l'etica e l'integrità nella ricerca del Cnr.

"Saremo molto aiutati in questa prima fase perché stiamo vaccinando in corso di pandemia - ha aggiunto Lopalco - il problema sarà affrontare quello che accadrà dopo, in estate, quando probabilmente l'ondata epidemica calerà e con essa anche l'attenzione mediatica e vaccinare diventerà più complicato. Quello che sta accadendo oggi non l'ho mai visto: medici che facevano ressa per essere vaccinati per primi. Sappiamo, dagli anni passati - ha concluso l'epidemiologo - che verso le vaccinazioni generali c'è un certa resistenza da parte dei medici, ma oggi abbiamo avuto coperture altissime negli ospedali".