Nuovo utilizzo per le aree vuote del cimitero di Loseto, l'idea del Comune: "Una parte per le sepolture non cristiane"

Un'area del cimitero di Loseto, piuttosto grande per le esigenze del quartiere alla periferia di Bari, da destinare alla sepoltura di persone che praticano religioni diverse rispetto al cristianesimo: un'idea che, in un prossimo futuro potrebbe diventare realtà. Il progetto, già da qualche anno nelle intenzioni dell'amministrazione comunale e inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, sembra un po' più vicino dopo che gli uffici cittadini stanno predisponendo il bando per i lavori di manutenzione straordinaria della struttura, una parte della quale è nel degrado e preda di atti vandalici.

Gli interventi, che potrebbero cominciare a inizio 2023, ridaranno dignità alla necropoli, aprendo la strada a una nuova destinazione d'uso delle aree al momento non utilizzate: "La proposta - spiega a BariToday all'assessore cittadino al Patrimonio, Vito Lacoppola - l'avevamo già lanciata tempo fa. In questa maniera riconosceremmo un sacrosanto diritto a tutte le confessioni religiose presenti nella nostra città, mettendo ordine rispetto alla situazione attuale".

Al momento, infatti, non esiste un luogo specifico di sepoltura, a Bari, per le religioni non cristiane: ad oggi vengono utilizzati, prevalentemente, alcuni campi nel cimitero monumentale di via Crispi. Le richieste sono in continuo aumento anche per la multiculturalità sempre più presente nella città di Bari: non solo, per citare i gruppi più numerosi, da musulmani e induisti ma anche, spiega l'assessore, "anche da altre confessioni meno diffuse o conosciute. La struttura è fin troppo grande - prosegue - e c'è spazio. La nostra Giunta è sensibile alle esigenze dei vari gruppi religiosi presenti nella nostra comunità". Ci vorrà ancora tempo, dunque, prima di vedere queste aree a disposizione dei fedeli ma il percorso sembra essere tracciato.